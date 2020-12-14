***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2020 18:31
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Ankara merkezli "Kızılay Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893094
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05461,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,34
|Açılış
|: 461,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8378
|7,8426
|% 0,01
|
|Euro
|9,5236
|9,5377
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,4367
|10,4890
|% 0,92
|
|Frank
|8,8239
|8,8770
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0867
|2,0972
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında