***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.06.2021 18:47
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Değerleme raporu
Rapor Tarihi
11.06.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Salıpazarı Otel Binası'na ait değrleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942040
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0511
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1376
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05505,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -8,62
|Açılış
|: 505,86
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3742
|8,3774
|% -0,60
|
|Euro
|10,1353
|10,1415
|% -1,32
|
|Sterlin
|11,7788
|11,8379
|% -1,12
|
|Frank
|9,2712
|9,3270
|% -1,19
|
|Riyal
|2,2253
|2,2364
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-20,35
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,57
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,93
|72,93
|0,41
|