***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2021 18:20
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu de
17:091.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:0913,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1529
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:0915,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2509
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:09768,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,36
|Açılış
|: 768,69
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BURCE
|29,04
|38.241.127
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.878.369
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.320.211
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|80.836.425
|% -9,57
|
|KUTPO
|106,10
|225.372.231
|% -8,93
|
|KRDMD
|9,30
|1.970.816.927
|% 3,79
|
|THYAO
|18,06
|1.869.685.206
|% -1,90
|
|GARAN
|11,64
|1.671.241.840
|% 0,00
|
|EREGL
|23,38
|1.170.002.130
|% 1,92
|
|SISE
|13,23
|1.156.014.523
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,34
|876.375.542
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,36
|1.131.325.794
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,18
|277.544.899
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,30
|1.970.816.927
|% 3,79
|
|ADESE
|0,76
|135.716.270
|% 2,70
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4601
|13,4677
|% 1,21
|
|Euro
|15,2740
|15,3120
|% 1,65
|
|Sterlin
|17,8587
|17,9483
|% 1,44
|
|Frank
|14,5923
|14,6803
|% 1,34
|
|Riyal
|3,5767
|3,5946
|% 1,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,20
|
|Altın Gr.
|767
|767
|6,13
|
|Cumhuriyet
|5.082
|5.159
|15,00
|
|Tam
|5.056
|5.184
|0,46
|
|Yarım
|2.444
|2.508
|0,22
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,16
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|-0,58
|
Seans Raporu
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