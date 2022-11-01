***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.11.2022 19:58
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
01.11.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Ataşehir merkezli "Finans Kule" binasının 2022 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076070
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6279
En Düşük
18,6046
18:0518,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3174
En Düşük
18,2748
18:05979,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 979,59
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
980,34
En Düşük
978,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6215
|% 0,02
|
|Euro
|18,2696
|18,2945
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,1445
|21,2505
|% -0,04
|
|Frank
|18,4830
|18,5943
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.636
|-0,13
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.588
|6.673
|-22,00
|
|Yarım
|3.210
|3.263
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de