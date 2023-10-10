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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

10.10.2023 18:09
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
09.10.2023
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan ve üzerinde Paye Sakarya Projesi geliştirilen "Adapazarı Arsa"ya ait 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203933


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Çeyrek 2.813 2.849 7,00  
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Gümüş Gr. 19,41 19,43 -0,06  
B. Petrol 87,23 87,23 -0,92  
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