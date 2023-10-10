***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYılsonu değerlemesiRapor Tarihi09.10.2023AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan ve üzerinde Paye Sakarya Projesi geliştirilen "Adapazarı Arsa"ya ait 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203933BIST