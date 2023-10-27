***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.10.2023 18:22
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
27.10.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Bursa Binası'na ait 2023 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211047
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0060
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0167
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.821,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.821,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1657
|28,1667
|% 0,02
|
|Euro
|29,7827
|29,7854
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1308
|34,3020
|% 0,24
|
|Frank
|31,1964
|31,3843
|% -0,01
|
|Riyal
|7,5073
|7,5449
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,69
|
|Altın Gr.
|1.822
|1.822
|24,56
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.019
|12.215
|167,00
|
|Yarım
|6.028
|6.133
|84,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.066
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,98
|0,33
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
|