***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2023 18:06
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023 - 28.12.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
27.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan ve İFM projesi kapsamında geliştirilen "Halk Ofis Kuleleri"ne ait 2023 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229837
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1392
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4117
En Düşük
29,0967
18:0532,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3470
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|SAHOL
|60,75
|2.140.274.003
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4048
|29,4117
|% 0,48
|
|Euro
|32,6762
|32,6868
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,4442
|37,6320
|% 1,30
|
|Frank
|34,4911
|34,6988
|% 1,44
|
|Riyal
|7,8128
|7,8520
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|989,38
|992,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,86
|1.176,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,47
|2.077,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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