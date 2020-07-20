***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.07.2020 18:30
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanını 1.500.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili, 24.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanan, esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili 14.07.2020 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860571
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8629
En Düşük
6,8499
18:057,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,23
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6520
|8,6954
|% 0,71
|
|Frank
|7,2637
|7,3075
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|6,00
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,37
|0,10
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,24
|