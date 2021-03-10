***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2021 10:17
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin tadilleri hakkında onay işlemleri için
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, ilgili tadillerin 6 ay içerisinde Şirketimiz Genel Kurul'unun onayına sunulması koşulunda, Kurul'un 05.03.2021-2877 tarih ve sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916766
BIST
11:321.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 1.551
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422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TRILC
|14,64
|315.258
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.796.263
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.151.260
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.692.591
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,65
|14.340.469
|% -4,20
|
|SASA
|44,12
|663.151.275
|% 4,45
|
|PETKM
|6,32
|509.117.835
|% 1,28
|
|GARAN
|8,99
|460.401.773
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,49
|399.501.907
|% 1,49
|
|KRVGD
|18,99
|294.780.055
|% 7,96
|
|PETKM
|6,32
|509.117.835
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,39
|167.716.388
|% -0,42
|
|ODAS
|3,95
|256.424.644
|% 0,77
|
|TSKB
|1,72
|100.277.507
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,49
|399.501.907
|% 1,49
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6141
|7,6159
|% 0,11
|
|Euro
|9,0560
|9,0618
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,5583
|10,6112
|% 0,09
|
|Frank
|8,1721
|8,2213
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0272
|2,0373
|% 0,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,73
|
|Altın Gr.
|419
|420
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-0,58
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