***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmenin, Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin tadilleri 29.04.2021 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932622BIST