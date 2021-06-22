***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2021 16:01
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin tadil metni 22.06.2021-10354 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Esas Sözleşme'nin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 17/06/2021 22/06/2021 10354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943567
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.411
En Düşük
1.394
18:058,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1126
|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1059
|Açılış
|: 10,3250
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|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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10,4853
En Düşük
10,3108
18:05495,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
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|Açılış
|: 495,42
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6574
|% -1,28
|
|Euro
|10,3357
|10,3512
|% -1,01
|
|Sterlin
|12,0324
|12,0927
|% -1,24
|
|Frank
|9,3893
|9,4458
|% -1,32
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,36
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,13
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|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,02
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