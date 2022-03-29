***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
29.03.2022 14:07
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.020.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000.-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 29 Mart 2022 tarihli, 10547 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/03/2022 29/03/2022 10547
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013658
BIST
15:072.204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 31,45
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.206
En Düşük
2.182
15:0714,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1265
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:0716,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:07901,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -14,58
|Açılış
|: 901,23
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,52
|109.245.789
|% 9,40
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|PSGYO
|15,53
|95.887.056
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.046.902
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|27.550.266
|% -7,18
|
|PKENT
|230,00
|34.516.532
|% -6,69
|
|ENSRI
|17,49
|144.645.961
|% -5,15
|
|THYAO
|30,22
|2.675.835.492
|% 3,99
|
|SISE
|14,73
|1.442.477.007
|% 3,73
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,27
|986.902.722
|% 0,79
|
|EREGL
|32,82
|892.255.565
|% 0,37
|
|ODAS
|1,90
|759.593.765
|% 5,56
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,41
|414.594.405
|% 2,99
|
|ZOREN
|1,88
|280.824.544
|% 8,67
|
|YKBNK
|3,94
|427.773.666
|% 1,81
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6853
|14,6930
|% -0,83
|
|Euro
|16,2930
|16,3100
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,2809
|19,3776
|% -0,29
|
|Frank
|15,6896
|15,7841
|% -0,60
|
|Riyal
|3,9127
|3,9324
|% -0,59
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-14,13
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,65
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.956
|6.110
|-127,09
|
|Yarım
|2.879
|2.956
|-61,48
|
|Çeyrek
|1.444
|1.478
|-30,74
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,32
|
|B. Petrol
|106
|106
|-3,21
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 69 artarak (% 1.57 ) 2, 438
-
15:20XU100
Endeks 2, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 21, 401.00 milyon TL de
-
15:20THYAO
Yüzde 7.16 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 907, 633 adet işlem
-
15:19AKSGY
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 879, 773 adet işlem
-
15:18KARYE
Yüzde 5.01 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 210 adet işlem