***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 20:13
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 30.859.959 30.859.959
Sermaye Arttırımı
14 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0
Kar Payları
0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958
Dönem Sonu Bakiyeler
14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 -23.610 52.735.975 1.528.632.662 30.859.959 2.604.803.683 0 2.604.803.683
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Transferler
0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.940 0 0 27.467.838 27.630.778
Sermaye Arttırımı
14 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.853 58.787.783 1.821.583.883 27.467.838 2.949.260.449 0 2.949.260.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.543.611 134.051.262
Dönem Karı (Zararı)
27.467.838 30.859.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.018.312 1.521.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.526.022 2.481.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 220.392 -335.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 -11.572.708 -218.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-583.557 -405.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -583.557 -405.845
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.608.461
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.608.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.146.845 98.732.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.175.129 5.495.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -48.178.887 51.511.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.182.230 8.670.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.311.423 20.055.720
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.453.685 18.236.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.740.167 -5.238.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.106.817 -8.250.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.366.650 3.012.087
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.697.319 131.114.015
Alınan Faiz
7.240.930 3.005.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -67.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-260.396.488 -112.419.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -2.490.374 -2.909.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 29.392.373 1.419.061
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -287.298.487 -110.929.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.043.002 -66.944.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.222.159.399 1.128.825.469
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-866.566.779 -1.155.597.968
Ödenen Temettüler
-4.859.041 -4.275.958
Ödenen Faiz
-69.690.577 -35.896.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.190.125 -45.313.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.190.125 -45.313.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.531.522 74.201.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
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