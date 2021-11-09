***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 30.859.959 30.859.959Sermaye Arttırımı14 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0Kar Payları0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958Dönem Sonu Bakiyeler14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 -23.610 52.735.975 1.528.632.662 30.859.959 2.604.803.683 0 2.604.803.683Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Transferler0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.940 0 0 27.467.838 27.630.778Sermaye Arttırımı14 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041Dönem Sonu Bakiyeler14 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.853 58.787.783 1.821.583.883 27.467.838 2.949.260.449 0 2.949.260.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.543.611 134.051.262Dönem Karı (Zararı)27.467.838 30.859.959Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.018.312 1.521.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 2.526.022 2.481.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 220.392 -335.845Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 -11.572.708 -218.014Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-583.557 -405.845Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 -583.557 -405.845Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.608.461Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.608.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.146.845 98.732.230Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.175.129 5.495.964Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -48.178.887 51.511.787Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18.182.230 8.670.941Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.311.423 20.055.720Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.453.685 18.236.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.740.167 -5.238.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.106.817 -8.250.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.366.650 3.012.087Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.697.319 131.114.015Alınan Faiz7.240.930 3.005.083Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -67.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-260.396.488 -112.419.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -2.490.374 -2.909.212Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 29.392.373 1.419.061Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -287.298.487 -110.929.724FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI281.043.002 -66.944.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.222.159.399 1.128.825.469Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-866.566.779 -1.155.597.968Ödenen Temettüler-4.859.041 -4.275.958Ödenen Faiz-69.690.577 -35.896.324YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.190.125 -45.313.394NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.190.125 -45.313.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.531.522 74.201.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26