***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2022 19:42
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 92.523 0 352.452.465 352.544.988
Sermaye Arttırımı
15 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0
Kar Payları
0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958
Dönem Sonu Bakiyeler
15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Transferler
0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -7.910 0 0 378.556.382 378.548.472
Sermaye Arttırımı
15 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.384.231 167.148.278
Dönem Karı (Zararı)
378.556.382 352.452.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-345.460.058 -313.139.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.148.575 3.508.581
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.463.254 357.987
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 26.036.332 -1.866.834
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -373.748.346 -315.139.702
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.359.873 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.307.313 122.775.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.414.491 9.004.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -80.951.720 49.727.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26.548.970 -3.453.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.636.041 27.940.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
33.812.022 47.684.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.767.117 -8.128.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.246.825 -11.743.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.479.708 3.614.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.789.011 162.087.811
Alınan Faiz
9.595.220 5.128.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -67.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-402.229.153 -187.392.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 20.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -3.680.902 -3.235.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 29.804.873 1.419.063
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-20 -428.353.124 -185.596.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.400.964 -4.425.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.094.585.158 1.492.856.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.562.189.029 -1.444.985.255
Ödenen Temettüler
-4.859.041 -4.275.958
Ödenen Faiz
-143.136.124 -48.021.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.556.042 -24.669.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.556.042 -24.669.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.531.522 74.201.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 53.087.564 49.531.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 53.109.547 49.553.215
Ticari Alacaklar
5 2.284.370 5.346.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar