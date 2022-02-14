***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 92.523 0 352.452.465 352.544.988Sermaye Arttırımı15 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0Kar Payları0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958Dönem Sonu Bakiyeler15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Transferler0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -7.910 0 0 378.556.382 378.548.472Sermaye Arttırımı15 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041Dönem Sonu Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.384.231 167.148.278Dönem Karı (Zararı)378.556.382 352.452.465Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-345.460.058 -313.139.968Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 3.148.575 3.508.581Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-13 1.463.254 357.987Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-20 26.036.332 -1.866.834Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -373.748.346 -315.139.702Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.359.873 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.307.313 122.775.314Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.414.491 9.004.519Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -80.951.720 49.727.612Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26.548.970 -3.453.565Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.636.041 27.940.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)33.812.022 47.684.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.767.117 -8.128.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-42.246.825 -11.743.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.479.708 3.614.874Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.789.011 162.087.811Alınan Faiz9.595.220 5.128.303Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -67.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-402.229.153 -187.392.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 20.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -3.680.902 -3.235.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 29.804.873 1.419.063Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-20 -428.353.124 -185.596.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI384.400.964 -4.425.646Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.094.585.158 1.492.856.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.562.189.029 -1.444.985.255Ödenen Temettüler-4.859.041 -4.275.958Ödenen Faiz-143.136.124 -48.021.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.556.042 -24.669.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.556.042 -24.669.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.531.522 74.201.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 53.087.564 49.531.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 53.109.547 49.553.215Ticari Alacaklar5 2.284.370 5.346.392İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar