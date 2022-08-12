***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 20:27
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 351.894.931 2.925.931.178 0 2.925.931.178
Transferler
0 0 0 0 2.246.209 348.459.759 -344.410.245 6.295.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.941 0 0 0 162.941
Sermaye Arttırımı
15 50.000.000 -1.409.605 0 0 3.805.599 -48.413.368 9.431.987 13.414.613
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.854 58.787.783 1.828.679.053 16.916.673 2.945.804.455 0 2.945.804.455
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.775.956 375.912.285 3.297.726.119 0 3.297.726.119
Transferler
0 0 0 0 3.404.927 372.507.358 -375.912.285 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 3.262.108.837 3.262.108.837
Sermaye Arttırımı
15 550.000.000 -15.505.685 426.500 0 7.325.430 -50.197.747 0 492.048.498
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.570.000.000 -44.261.689 50.371.596 61.003 69.518.140 2.144.085.567 3.262.108.837 7.051.883.454 0 7.051.883.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.513.900 -51.293.716
Dönem Karı (Zararı)
2.707.682.337 17.886.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.236.593.930 -4.939.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.270.692 1.797.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 552.740 -128.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 -2.943.551 -6.199.091
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.235.473.811 -410.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.489.573.264 -69.194.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.246.347 -6.603.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -108.462.858 -20.043.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.760.777 8.587.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.859.515 8.846.536
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
897.532.009 5.257.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
431.130.168 -65.238.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
66.101.428 -12.957.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
365.028.740 -52.280.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
960.661.671 -56.248.066
Alınan Faiz
16.852.229 4.954.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.061.116.253 -165.422.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.921.956 -934.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.758.833 22.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-20 -1.068.953.130 -187.088.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-328.477.382 114.411.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-632.690.935 723.993.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
402.507.461 -563.146.318
Ödenen Temettüler
0 -4.859.041
Ödenen Faiz
-98.293.908 -41.576.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-412.079.735 -102.305.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-412.079.735 -102.305.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.773.911 49.531.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-359.305.824 -52.773.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 359.442.471 52.795.894
Ticari Alacaklar
5 3.323.860 1.811.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.323.860 1.811.078
Stoklar
6 285.295.954 176.833.096
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.861.415 734.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.861.415 734.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
682.344 733.745
Diğer Dönen Varlıklar
14 59.791.655 39.817.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.791.655 39.817.290
ARA TOPLAM
710.397.699 272.725.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
710.397.699 272.725.275
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
30 15.000.000 15.000.000
Ticari Alacaklar
5 6.570 244.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.570 244.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.488.510.007 4.127.257.500
Maddi Duran Varlıklar
10 4.971.262 3.917.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.366.980 769.895
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.366.980 769.895
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.581.809 83.469.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.861.415 561.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.720.394 82.908.353
Diğer Duran Varlıklar
14 0 64.085.748
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 64.085.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.576.436.628 4.294.745.095
TOPLAM VARLIKLAR
9.286.834.327 4.567.470.370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 668.174.818 864.006.093
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.511.748 862.804.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
663.070 1.201.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 44.288.577 50.368.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.288.577 50.368.187
Ticari Borçlar
5 306.458.072 51.598.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 10.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
306.458.072 51.588.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 572.452.317 94.920.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.419.123 3.490.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.852.676 2.799.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 566.447 691.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 67.099.843 24.859.026
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.099.843 24.859.026
ARA TOPLAM
1.661.892.750 1.089.243.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.661.892.750 1.089.243.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 66.211.037 94.209.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.936.502 93.736.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.535 472.259
Ticari Borçlar
5 85.000.000 85.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
85.000.000 85.000.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 420.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
420.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.847.086 1.292.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.847.086 1.292.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
573.058.123 180.501.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.234.950.873 1.269.744.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.051.883.454 3.297.726.119
Ödenmiş Sermaye
15 1.570.000.000 1.020.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -44.261.689 -28.756.004
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.371.596 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.003 61.003
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 69.518.140 58.787.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.144.085.567 1.821.775.956
Net Dönem Karı veya Zararı
3.262.108.837 375.912.285
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.051.883.454 3.297.726.119
TOPLAM KAYNAKLAR
9.286.834.327 4.567.470.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 73.077.779 56.682.112 44.468.124 22.923.741
Satışların Maliyeti
16 -8.963.407 -25.226.291 -6.125.950 -6.566.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.114.372 31.455.821 38.342.174 16.357.584
BRÜT KAR (ZARAR)
64.114.372 31.455.821 38.342.174 16.357.584
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.886.790 -10.938.717 -8.527.986 -5.573.474
Pazarlama Giderleri
18 -2.612.102 -2.659.223 -1.491.716 -1.708.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.236.679.862 1.256.743 3.198.770.495 793.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -329.434 -322.139 333.936 -139.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.965.908 18.792.485 3.227.426.903 9.729.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.965.908 18.792.485 3.227.426.903 9.729.090
Finansman Giderleri
20 -19.857.071 -1.237.161 -14.920.296 -397.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055258
BIST