***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 351.894.931 2.925.931.178 0 2.925.931.178Transferler0 0 0 0 2.246.209 348.459.759 -344.410.245 6.295.723Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.941 0 0 0 162.941Sermaye Arttırımı15 50.000.000 -1.409.605 0 0 3.805.599 -48.413.368 9.431.987 13.414.613Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.854 58.787.783 1.828.679.053 16.916.673 2.945.804.455 0 2.945.804.455Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.775.956 375.912.285 3.297.726.119 0 3.297.726.119Transferler0 0 0 0 3.404.927 372.507.358 -375.912.285 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 3.262.108.837 3.262.108.837Sermaye Arttırımı15 550.000.000 -15.505.685 426.500 0 7.325.430 -50.197.747 0 492.048.498Dönem Sonu Bakiyeler15 1.570.000.000 -44.261.689 50.371.596 61.003 69.518.140 2.144.085.567 3.262.108.837 7.051.883.454 0 7.051.883.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI977.513.900 -51.293.716Dönem Karı (Zararı)2.707.682.337 17.886.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.236.593.930 -4.939.590Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.270.692 1.797.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-13 552.740 -128.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-20 -2.943.551 -6.199.091Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -3.235.473.811 -410.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.489.573.264 -69.194.801Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.246.347 -6.603.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -108.462.858 -20.043.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.760.777 8.587.129Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler254.859.515 8.846.536Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)897.532.009 5.257.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler431.130.168 -65.238.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)66.101.428 -12.957.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)365.028.740 -52.280.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları960.661.671 -56.248.066Alınan Faiz16.852.229 4.954.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.061.116.253 -165.422.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.921.956 -934.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10.758.833 22.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-20 -1.068.953.130 -187.088.368FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-328.477.382 114.411.049Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-632.690.935 723.993.351Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları402.507.461 -563.146.318Ödenen Temettüler0 -4.859.041Ödenen Faiz-98.293.908 -41.576.943YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-412.079.735 -102.305.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-412.079.735 -102.305.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.773.911 49.531.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-359.305.824 -52.773.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 359.442.471 52.795.894Ticari Alacaklar5 3.323.860 1.811.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.323.860 1.811.078Stoklar6 285.295.954 176.833.096Peşin Ödenmiş Giderler7 1.861.415 734.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.861.415 734.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar682.344 733.745Diğer Dönen Varlıklar14 59.791.655 39.817.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar59.791.655 39.817.290ARA TOPLAM710.397.699 272.725.275TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR710.397.699 272.725.275DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar30 15.000.000 15.000.000Ticari Alacaklar5 6.570 244.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.570 244.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 8.488.510.007 4.127.257.500Maddi Duran Varlıklar10 4.971.262 3.917.083Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.366.980 769.895Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.366.980 769.895Peşin Ödenmiş Giderler7 66.581.809 83.469.889İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.861.415 561.536İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler64.720.394 82.908.353Diğer Duran Varlıklar14 0 64.085.748İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 64.085.748TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.576.436.628 4.294.745.095TOPLAM VARLIKLAR9.286.834.327 4.567.470.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 668.174.818 864.006.093İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar667.511.748 862.804.646İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar663.070 1.201.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 44.288.577 50.368.187İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.288.577 50.368.187Ticari Borçlar5 306.458.072 51.598.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 10.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar306.458.072 51.588.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 572.452.317 94.920.308Kısa Vadeli Karşılıklar3.419.123 3.490.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.852.676 2.799.386Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 566.447 691.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 67.099.843 24.859.026İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler67.099.843 24.859.026ARA TOPLAM1.661.892.750 1.089.243.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.661.892.750 1.089.243.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 66.211.037 94.209.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.936.502 93.736.832İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar274.535 472.259Ticari Borçlar5 85.000.000 85.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar85.000.000 85.000.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 420.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)420.000.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.847.086 1.292.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.847.086 1.292.063TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER573.058.123 180.501.154TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.234.950.873 1.269.744.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.051.883.454 3.297.726.119Ödenmiş Sermaye15 1.570.000.000 1.020.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -44.261.689 -28.756.004Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.371.596 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.003 61.003Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 69.518.140 58.787.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.144.085.567 1.821.775.956Net Dönem Karı veya Zararı3.262.108.837 375.912.285TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.051.883.454 3.297.726.119TOPLAM KAYNAKLAR9.286.834.327 4.567.470.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 73.077.779 56.682.112 44.468.124 22.923.741Satışların Maliyeti16 -8.963.407 -25.226.291 -6.125.950 -6.566.157TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.114.372 31.455.821 38.342.174 16.357.584BRÜT KAR (ZARAR)64.114.372 31.455.821 38.342.174 16.357.584Genel Yönetim Giderleri18 -15.886.790 -10.938.717 -8.527.986 -5.573.474Pazarlama Giderleri18 -2.612.102 -2.659.223 -1.491.716 -1.708.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.236.679.862 1.256.743 3.198.770.495 793.221Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -329.434 -322.139 333.936 -139.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.281.965.908 18.792.485 3.227.426.903 9.729.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.281.965.908 18.792.485 3.227.426.903 9.729.090Finansman Giderleri20 -19.857.071 -1.237.161 -14.920.296 -397.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987DÖNEM KARI (ZARARI)3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.262.108.837 17.555.324 3.212.506.607 9.331.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055258BIST