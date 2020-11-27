***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.11.2020 18:06
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 2.000.000.000 TL (ikimilyar Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına, Söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı / dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890355
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|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
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|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
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|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|TSKB
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|712.192.111
|% -9,74
|
|BALAT
|8,80
|1.315.026
|% -7,85
|
|POLTK
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|EKGYO
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|3.342.395.481
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|ODAS
|3,45
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|% -4,96
|
|HLGYO
|3,45
|627.592.246
|% 0,00
|
|PGSUS
|61,70
|496.509.547
|% -3,14
|
|HALKB
|5,42
|489.907.440
|% -0,55
|
|IHLGM
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|
|ODAS
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|HLGYO
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|% 0,00
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|371.579.932
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|Satış
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|9,3514
|% -0,39
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|Sterlin
|10,3944
|10,4465
|% -0,81
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,43
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-22,50
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|-0,19
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