***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2014 tarihinde "Özel Durum Açıklaması" ile kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve 10.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu güncel bildirim şablonlarından "Kar Dağıtım Politikası" şablonu ile tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868748BIST