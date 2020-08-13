***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
13.08.2020 18:16
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2014 tarihinde "Özel Durum Açıklaması" ile kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve 10.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu güncel bildirim şablonlarından "Kar Dağıtım Politikası" şablonu ile tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868748
BIST
18:051.100
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
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|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
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|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
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|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
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|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
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|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3168
|7,3240
|% -0,13
|
|Euro
|8,6500
|8,6686
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,5385
|9,5863
|% 0,11
|
|Frank
|8,0042
|8,0524
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9443
|1,9540
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,52
|
|Altın Gr.
|458
|458
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|1,14
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,26
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|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,51
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