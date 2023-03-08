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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2023 18:12
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK'ya 28.02.2023 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
İlgili başvurumuz SPK tarafından 06.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Article 8.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Onaylı Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121785


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