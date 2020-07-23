***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.07.2020 09:41
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A1+, her iki not görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861288
BIST
10:46119.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.069,91
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:466,8499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:467,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:46412,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 412,95
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.345.004
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.821.578
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,85
|31.017.367
|% -5,03
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,88
|15.406.829
|% -3,76
|
|RTALB
|32,14
|10.768.628
|% -3,54
|
|ASELS
|34,46
|601.659.490
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|ALKIM
|14,10
|168.466.652
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|GSDHO
|2,43
|116.488.982
|% 1,25
|
|KRDMD
|3,15
|148.830.605
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6839
|8,7275
|% -0,18
|
|Frank
|7,3445
|7,3887
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|