***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 20:01
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, paylarının tamamı Şirketimize ait olmak üzere, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösterecek, 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889131
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,35
|Açılış
|: 463,40
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6844
|7,6904
|% -0,12
|
|Euro
|9,1194
|9,1272
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1814
|10,2325
|% 0,08
|
|Frank
|8,4134
|8,4640
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0434
|2,0537
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-5,67
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,89
|
Seans Raporu
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