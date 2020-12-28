***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah, 680 Ada, 14 numaralı parselde kayıtlı Nişantaşı Binası, Şirketimiz bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ'ne, KDV dahil 14.750.000.-TL bedelle satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895251BIST