***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 18:22
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah, 680 Ada, 14 numaralı parselde kayıtlı Nişantaşı Binası, Şirketimiz bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ'ne, KDV dahil 14.750.000.-TL bedelle satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895251
BIST
18:051.439
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447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.723.743
|% 10,00
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|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
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|DARDL
|31,16
|4.179.639
|% -8,35
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|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
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|KOZAL
|95,20
|1.540.589.592
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
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|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
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|SKBNK
|1,57
|729.548.045
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
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|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
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|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4069
|7,4109
|% -2,31
|
|Euro
|9,0509
|9,0630
|% -1,94
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|Sterlin
|9,9852
|10,0353
|% -2,57
|
|Frank
|8,3199
|8,3700
|% -1,91
|
|Riyal
|1,9706
|1,9805
|% -2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|11,40
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
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|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
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|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
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|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,76
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
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|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,10
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