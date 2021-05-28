***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 18:21
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, boş olan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. Maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Fuat GEDİK'in 27.05.2021 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938770
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
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|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
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|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
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|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
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|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
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|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
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|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
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|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
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|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
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|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
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|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
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|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
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|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
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|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
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|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
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|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
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|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
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|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
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|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5685
|8,5724
|% 0,87
|
|Euro
|10,4531
|10,4644
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1886
|% 0,79
|
|Frank
|9,4923
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,87
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,15
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,17
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