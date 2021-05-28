***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan Erzurum İli, Palandöken İlçesi 13511 ada 1 ve 2 parsel ve 13512 ada 1, 2, 3, 4 ve 6 parsel numaralı arsalar toplam 7.100.000,00 TL + KDV bedelle Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938783BIST