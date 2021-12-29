***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, 420 Ada, 39 Parsel'de kayıtlı bulunan "Halk Ofis Şekerpınar" binamızın satışına yönelik pazarlama çalışmaları için, Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. firmasından hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986995BIST