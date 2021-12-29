***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 18:56
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, 420 Ada, 39 Parsel'de kayıtlı bulunan "Halk Ofis Şekerpınar" binamızın satışına yönelik pazarlama çalışmaları için, Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. firmasından hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986995
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|Alış
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|Altın Ons
|1.798
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|-5,77
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|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
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|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
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|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
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|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
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