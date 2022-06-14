***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca, Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığı yetki ve görevlerini yerine getirmek üzere, Şirketimiz Proje Uygulama Müdürü Sayın Yavuz Öztürk'ün Genel Müdür Yardımcılığı makamına vekaleten atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037296BIST