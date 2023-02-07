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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.02.2023 18:49
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07 Şubat 2023 tarihli geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni -

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 40.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 650.000 0,041 4,15 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 387.945 0,024 4,14 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 350.000 0,022 4,12 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 300.000 0,019 4,09 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 250.000 0,015 4,13 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 200.000 0,012 4,05 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 100.000 0,006 4,07 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 62.055 0,004 4,08 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 58.953 0,003 4,04 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 50.000 0,003 4,11 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 50.000 0,003 4,1 -
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 07.02.2023 41.047 0,026 4,03 -

Ek Açıklamalar
7 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 07.02.2023 tarihinde 2.500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu HLGYO payları 35.660.262,984 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,27)
Within the scope of the share buyback program initiated with the decision of the Board of Directors dated 7 February 2023, 2,500,000 shares were bought back on 07 February 2023 and HLGYO shares owned by our Company reached to 35.660.262,984 nominal (%2,27 of total share capital).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110876


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