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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2020 20:27
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 928.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 970.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 15.013.259,635 679.479,423 4,52586 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 912.986.740,365 41.320.520,577 4,52586 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 928.000.000 42.000.000,000 4,52586

Ek Açıklamalar
24.06.2020 tarihinde saat 14:00'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2019 yılı karından, %5 oranında 2.459.947,85 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (679.479,423 TL tutarında A Grubu ve 41.320.520,577 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden
- Çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000.-TL'den 970.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,
- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk GYO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852733


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4904 8,5330 % -0,65  
Frank 7,2048 7,2482 % -0,16  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -2,67  
Altın Gr. 389 389 0,12  
Cumhuriyet 2.527 2.543 4,50  
Tam 2.593 2.607 4,70  
Yarım 1.263 1.275 2,30  
Çeyrek 634 638 1,10  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,35  
Gümüş Gr. 3,88 3,88 -0,07  
B. Petrol 40,37 40,37 -2,26  
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