***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 928.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 970.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 15.013.259,635 679.479,423 4,52586 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 NâmaB Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 912.986.740,365 41.320.520,577 4,52586 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 928.000.000 42.000.000,000 4,52586Ek Açıklamalar24.06.2020 tarihinde saat 14:00'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2019 yılı karından, %5 oranında 2.459.947,85 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (679.479,423 TL tutarında A Grubu ve 41.320.520,577 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden- Çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000.-TL'den 970.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halk GYO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852733BIST