***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 970.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.020.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 15.692.739,058 808.904,075 5,15463B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 954.307.260,942 49.191.095,925 5,15463Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 970.000.000 50.000.000,000 5,15463Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931425BIST