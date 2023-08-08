***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Dönem Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.570.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.645.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 25.399.587,96 1.213.356,113 4,77707 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 NâmaB Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.544.600.412,04 73.786.643,887 4,77707 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.570.000.000 75.000.000,000 4,77707Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar08.08.2023 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2022 yılı karından, %5 oranında 4.426.516,50 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 75.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.213.356,113 TL tutarında A Grubu ve 73.786.643,887 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden- Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,77707 oranında artırılarak 1.570.000.000.-TL'den 1.645.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2022 Profit Distribution Table.pdfEK: 2 Halk GYO 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182412BIST