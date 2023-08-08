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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.08.2023 19:13
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Dönem Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.570.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.645.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 25.399.587,96 1.213.356,113 4,77707 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.544.600.412,04 73.786.643,887 4,77707 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.570.000.000 75.000.000,000 4,77707

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
08.08.2023 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2022 yılı karından, %5 oranında 4.426.516,50 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 75.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.213.356,113 TL tutarında A Grubu ve 73.786.643,887 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden
- Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,77707 oranında artırılarak 1.570.000.000.-TL'den 1.645.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,
- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2022 Profit Distribution Table.pdf
EK: 2 Halk GYO 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182412


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Yarım 5.584 5.659 60,00  
Çeyrek 2.792 2.829 30,00  
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