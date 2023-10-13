***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.645.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.145.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 26.612.944,073 24.267.122,255 91,18541 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 NâmaB Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.618.387.055,927 1.475.732.877,745 91,18541 1,00 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.645.000.000 1.500.000.000,000 91,18541Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından süreci içerisinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin, bedelli sermaye artırımı Kurul onay süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Taslak İzahname_SPK Onayına Sunulan.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206170BIST