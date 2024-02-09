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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.02.2024 18:19
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni -

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.645.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.145.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 26.612.944,073 24.267.122,255 91,18541 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma A Grubu, HLGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRHLGY00042 0
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.618.387.055,927 1.475.732.877,745 91,18541 1,00 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline B Grubu, HLGYO(RÜÇHAN), TRRHLGY00034 2.047.858,818

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.645.000.000 1.500.000.000,000 91,18541 2.047.858,818

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından süreci içerisinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.01.2024
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2023
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve E-12233903-340.05.05-49284 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 8_onaylı tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248612


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