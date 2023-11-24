***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.11.2023 18:21
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin alınan kararı çerçevesinde, "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" un revize edilmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219979
BIST
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18:057.960
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|Açılış
|: 7.902
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7.851
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En Düşük
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En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
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|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
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|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
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|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
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|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
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|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
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|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
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|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
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|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
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|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
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|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
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|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
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|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
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|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
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|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
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|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
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|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
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|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
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|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
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|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8662
|28,8731
|% 0,16
|
|Euro
|31,6020
|31,6139
|% 0,36
|
|Sterlin
|36,2785
|36,4604
|% 0,80
|
|Frank
|32,6003
|32,7967
|% 0,49
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|Riyal
|7,6750
|7,7135
|% 0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
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|Platin
|932,92
|934,75
|% 0,66
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|Paladyum
|1.070,49
|1.075,29
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,59
|81,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,24
|2.002,42
|% 0,66
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