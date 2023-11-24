***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin alınan kararı çerçevesinde, "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" un revize edilmiş hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219979BIST