***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGİN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yrd., Bileşim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 06.09.2018 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komite ÜyesiALİ CEBECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.02.2019 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Tespiti Komite ÜyesiMEHMET HAKAN TERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.04.2020 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRACİ KAPTAN KOLAYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEMDUH YILMAZLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıERDAL BEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.02.2020 İcrada Görevli Grup Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853140BIST