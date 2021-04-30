***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Mehmet Hakan TERCAN ile Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak ve Ücretlendirme Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak, görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933693BIST