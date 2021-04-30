***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.04.2021 19:31
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Mehmet Hakan TERCAN ile Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak ve Ücretlendirme Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak, görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933693
BIST
18:051.398
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473,61
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
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|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
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|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
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|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
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|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
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|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
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|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
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|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2698
|8,2745
|% 0,87
|
|Euro
|9,9571
|9,9667
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4120
|11,4693
|% 0,12
|
|Frank
|9,0281
|9,0825
|% 0,48
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|Riyal
|2,1991
|2,2101
|% 0,88
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,56
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
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|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-1,53
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