***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2022 18:43
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarihli toplantıda yaptıkları görev taksimi sonucunda
- Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak
- Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) ve Kurumsal İletişim & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak
- Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak
- Ücretlendirme Komitesi için Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ "Üye" olarak ve
- Sürdürülebilirlik Komitesi için Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye), Sayın Erdal BEKİN'in, Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın ve Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014727
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,3034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0507
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,79
|Açılış
|: 917,79
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6752
|14,6803
|% 0,19
|
|Euro
|16,2757
|16,2941
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,2298
|19,3263
|% 0,15
|
|Frank
|15,8551
|15,9506
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|9,63
|
|Altın Gr.
|917
|917
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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