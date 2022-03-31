***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarihli toplantıda yaptıkları görev taksimi sonucunda- Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak- Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) ve Kurumsal İletişim & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak- Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak- Ücretlendirme Komitesi için Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ "Üye" olarak ve- Sürdürülebilirlik Komitesi için Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye), Sayın Erdal BEKİN'in, Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın ve Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014727BIST