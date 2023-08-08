***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.08.2023 19:00
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Ağustos 2023 tarihli toplantıda yaptıkları görev taksimi sonucunda
Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye"
Kurumsal Yönetim Komitesi
için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Serpil YÖRÜK'ün "Üye"
Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye"
Ücretlendirme Komitesi için Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ "Üye" ve
Sürdürülebilirlik Komitesi için Sayın
Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye), Sayın Erdal BEKİN'in, Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın ve Sayın Yavuz ÖZTÜRK'ün "Üye"
olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182392
BIST