***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Ağustos 2023 tarihli toplantıda yaptıkları görev taksimi sonucundaDenetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye"Kurumsal Yönetim Komitesiiçin Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Serpil YÖRÜK'ün "Üye"Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye"Ücretlendirme Komitesi için Sayın Fuat GEDİK (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ "Üye" veSürdürülebilirlik Komitesi için SayınFuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye), Sayın Erdal BEKİN'in, Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın ve Sayın Yavuz ÖZTÜRK'ün "Üye"olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182392BIST