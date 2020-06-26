***HLGYO* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***HLGYO******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HLGYO, INDES29.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaHALK GMYO HLGYO 0,0047413 0,0047413INDEKS BILGISAYAR INDES 0,3648192 0,3100963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853137BIST