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***HLGYO* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

26.06.2020 16:50
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO, INDES

29.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HALK GMYO HLGYO 0,0047413 0,0047413
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,3648192 0,3100963





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853137


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 11,99 186.631 % 10,00  
RTALB 33,52 103.887.076 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.955.683 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4207 8,4630 % -0,78  
Frank 7,1926 7,2359 % -0,09  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 387 387 -1,71  
Cumhuriyet 2.510 2.529 -11,40  
Tam 2.584 2.595 -11,70  
Yarım 1.255 1.269 -5,80  
Çeyrek 628 635 -2,90  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 -0,12  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,05  
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