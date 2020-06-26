***HLGYO* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.06.2020 16:50
***HLGYO******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO, INDES
29.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HALK GMYO HLGYO 0,0047413 0,0047413
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,3648192 0,3100963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853137
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05387,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,51
|Açılış
|: 387,27
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|11,99
|186.631
|% 10,00
|
|RTALB
|33,52
|103.887.076
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.955.683
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|HALKS
|3,77
|1.948.439
|% -9,38
|
|YKGYO
|3,91
|81.172.966
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,45
|38.619.249
|% -6,12
|
|GUBRF
|26,18
|278.608.155
|% -5,83
|
|ETILR
|2,75
|191.766
|% -3,17
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.464.679
|% 3,47
|
|ODAS
|2,50
|1.092.461.803
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|730.041.520
|% 1,00
|
|KARSN
|2,76
|641.392.492
|% 1,10
|
|GARAN
|8,21
|620.418.451
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.092.461.803
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|579.670.237
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.464.679
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,04
|730.041.520
|% 1,00
|
|KARSN
|2,76
|641.392.492
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4207
|8,4630
|% -0,78
|
|Frank
|7,1926
|7,2359
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.510
|2.529
|-11,40
|
|Tam
|2.584
|2.595
|-11,70
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-5,80
|
|Çeyrek
|628
|635
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de