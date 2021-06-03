***HLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.06.2021 10:11
***HLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde
başlayan % 5,15463 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 03.06.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939803
BIST
11:061.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:068,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6964
11:0610,5522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5358
11:06524,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,29
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,88
|7.639.540
|% 8,30
|
|FRIGO
|22,78
|17.060.959
|% 7,86
|
|MZHLD
|45,20
|1.376.956
|% 6,55
|
|IZFAS
|6,69
|6.352.798
|% 6,02
|
|TKURU
|219,30
|2.505.793
|% -7,08
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|CANTE
|7,55
|22.696.061
|% -5,51
|
|PKENT
|2.848,40
|2.317.051
|% -4,73
|
|RYSAS
|3,88
|10.595.373
|% -3,48
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|243.062.320
|% -0,57
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|PETKM
|6,37
|174.299.610
|% 0,79
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7023
|8,7048
|% 0,03
|
|Euro
|10,5451
|10,5522
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2782
|12,3397
|% 0,32
|
|Frank
|9,6009
|9,6587
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,25
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,12
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|0,23
|