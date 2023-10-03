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***HLGYO* *THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2023 18:57
***HLGYO* *THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLGYO******THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka açık bağlı ortaklığımız Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %91,18541 oranında (1.500.000.000 TL) artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 03.10.2023 tarihinde açıklanmıştır.
Bu kapsamda Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısı'nda  
Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, 
Yeni pay alma hakları 15 günlük rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde tamamen kullanılamaz, sonrasında da kalan paylar BİST Birincil Pazar'da satılmazsa veya arta kalan paylar olur ise, söz konusu satılamayan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerin tam olarak ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt edilmesi ve gerekmesi halinde söz konusu satılmayan payların tamamının bedeli ödenerek satın alınması, 
hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199229


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Çeyrek 2.708 2.749 3,00  
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