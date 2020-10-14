***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 3. çeyrek (01.07.2020-30.09.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.- Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 6.945,37 m² satılabilir alana sahip, 52 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 33.558.580-TL tutarla satılmıştır.- Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 377,00 m² satılabilir alana sahip, 2 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 960.000-TL tutŞehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 1.741,32 m² satılabilir alana sahip, 10 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 4.517.540-TL tutarla satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881666BIST