***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 18:03
***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 3. çeyrek (01.07.2020-30.09.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
- Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 6.945,37 m² satılabilir alana sahip, 52 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 33.558.580-TL tutarla satılmıştır.
- Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 377,00 m² satılabilir alana sahip, 2 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 960.000-TL tutŞehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 1.741,32 m² satılabilir alana sahip, 10 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 4.517.540-TL tutarla satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881666
BIST
17:471.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:477,9031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
17:479,2977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:47485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,77
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ESEN
|12,43
|1.140.651
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.467.113
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DNISI
|13,76
|66.461.963
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.324.434
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.677.310
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|316.347.800
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|6.007.943.654
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,55
|2.613.095.753
|% 4,18
|
|ODAS
|3,69
|2.030.933.037
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,06
|1.668.380.086
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|957.856.790
|% 0,42
|
|PETKM
|4,81
|6.007.943.654
|% 5,95
|
|ZOREN
|3,06
|1.668.380.086
|% 9,68
|
|ODAS
|3,69
|2.030.933.037
|% 3,94
|
|EKGYO
|1,91
|703.052.114
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|301.357.072
|% 3,51
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8999
|7,9031
|% -0,20
|
|Euro
|9,2908
|9,2977
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2968
|10,3485
|% 0,82
|
|Frank
|8,6406
|8,6926
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1024
|2,1130
|% -0,11
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|17,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,06
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,64
|
Seans Raporu
17:47
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17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem