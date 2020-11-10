***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.11.2020 16:07
***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizimtepe Aydos Projesi'nde Yer Alan 98 Adet Bağımsız Birimin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
6.11.2020
Açıklamalar
Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı portföyünde yer alan, İstanbul Sancaktepe'de konumlu Bizimtepe Aydos Projesi 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887767
BIST
16:341.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:348,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1630
|Açılış
|: 8,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:349,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:34492,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 9,79
|Açılış
|: 492,60
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ALCAR
|154,00
|43.576.621
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|TCELL
|15,42
|1.593.936.004
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,40
|1.487.999.414
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,60
|1.082.130.495
|% 2,79
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|YKBNK
|2,50
|911.272.888
|% 1,21
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,87
|556.961.618
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|902.764.320
|% 3,74
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2033
|8,2133
|% 2,00
|
|Euro
|9,6811
|9,6960
|% 1,90
|
|Sterlin
|10,8621
|10,9166
|% 2,82
|
|Frank
|8,9456
|8,9995
|% 1,93
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% 2,17
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|8,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|14,89
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.295
|3.380
|34,14
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|16,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,29
|
Seans Raporu
16:32
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 02 artarak (% 1.03 ) 1, 370
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16:45XU100
Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 26, 676.00 milyon TL de
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16:45DOCO
Yüzde 8.79 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 808 adet işlem
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16:44CLEBI
Yüzde 6.83 oranında artışla 88.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 386 adet işlem
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16:43TUCLK
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 340 adet işlem