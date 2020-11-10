***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiBizimtepe Aydos Projesi'nde Yer Alan 98 Adet Bağımsız Birimin Değerleme RaporuRapor Tarihi6.11.2020AçıklamalarHalk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı portföyünde yer alan, İstanbul Sancaktepe'de konumlu Bizimtepe Aydos Projesi 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887767BIST