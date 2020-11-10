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***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

10.11.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizimtepe Aydos Projesi'nde Yer Alan 98 Adet Bağımsız Birimin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
6.11.2020
Açıklamalar

Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı portföyünde yer alan, İstanbul Sancaktepe'de konumlu Bizimtepe Aydos Projesi 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887767


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Riyal 2,1874 2,1983 % 2,17  
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Altın Ons 1.874 1.875 8,78  
Altın Gr. 498 498 14,89  
Cumhuriyet 3.325 3.376 57,00  
Tam 3.295 3.380 34,14  
Yarım 1.592 1.635 16,52  
Çeyrek 799 817 8,26  
Gümüş.Ons 24,05 24,09 -0,11  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,13  
B. Petrol 42,69 42,69 0,29  
Seans Raporu 16:32
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