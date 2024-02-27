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***HLVKS* *A1CAP* *NRBNK* *AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

27.02.2024 17:35
***HLVKS* *A1CAP* *NRBNK* *AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***HLVKS******A1CAP******NRBNK******AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, A1CAP, NRBNK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52457 200.000.000 27.02.2024 28.05.2024 29.02.2024
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP62429 100.000.000 27.02.2024 11.06.2024 29.02.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52447 200.000.000 27.02.2024 28.05.2024 29.02.2024
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM52449 300.000.000 27.02.2024 28.05.2024 29.02.2024


İlgili Şirketler [HLVKS, A1CAP, NRBNK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252359


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ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1385 31,1480 % 0,15  
Euro 33,8167 33,8542 % 0,18  
Sterlin 39,3956 39,5932 % 0,17  
Frank 35,2655 35,4780 % 0,21  
Riyal 8,2791 8,3206 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,47 22,50 % 0,66  
Platin 891,68 893,39 % 0,66  
Paladyum 944,53 948,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,12 82,12 % 0,66  
Altın Ons 2.031,22 2.031,56 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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