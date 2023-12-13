***HLVKS* *AKFK* *QNBVK* *YKYAT* *ISMEN* *DZYMK* *CAGFA* *NRBNK* *ZKBVR* *DGRVK* *ATLFA* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
13.12.2023 17:47
***HLVKS******AKFK******QNBVK******YKYAT******ISMEN******DZYMK******CAGFA******NRBNK******ZKBVR******DGRVK******ATLFA******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ATLFA, CAGFA, HLVKS, ZKBVR, YKYAT, DZYMK, ISMEN, NRBNK, QNBVK, DGRVK, EMVAR, AKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK42410 20.000.000 06.12.2023 16.04.2024 15.12.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF62416 118.000.000 13.12.2023 12.06.2024 15.12.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32426 125.000.000 13.12.2023 13.03.2024 15.12.2023
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV32426 40.000.000 13.12.2023 28.03.2024 15.12.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM32425 300.050.000 13.12.2023 14.03.2024 15.12.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY32425 300.000.000 13.12.2023 20.03.2024 15.12.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD32433 735.200.000 13.12.2023 18.03.2024 15.12.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32431 300.000.000 13.12.2023 13.03.2024 15.12.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK52424 130.300.000 13.12.2023 15.05.2024 15.12.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER52447 50.000.000 13.12.2023 03.05.2024 15.12.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK62516 800.000.000 13.12.2023 25.06.2025 15.12.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK62417 500.000.000 13.12.2023 07.06.2024 15.12.2023
İlgili Şirketler [ATLFA, CAGFA, HLVKS, ZKBVR, YKYAT, DZYMK, ISMEN, NRBNK, QNBVK, DGRVK, EMVAR, AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225523
BIST