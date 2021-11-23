***HLVKS* *ALNUS* *DENIZ* *AKBNK* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***HLVKS******ALNUS******DENIZ******AKBNK******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HLVKS, AKBNK, ERGLI, DENIZ, ALNUS]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32236 120.000.000 23.11.2021 22.03.2022 25.11.2021- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK12221 989.630.000 23.11.2021 14.01.2022 25.11.2021- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT22212 45.000.000 22.11.2021 21.02.2022 25.11.2021- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK52229 70.000.000 22.11.2021 13.05.2022 25.11.2021- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD32210 30.000.000 23.11.2021 02.03.2022 25.11.2021İlgili Şirketler [HLVKS, AKBNK, ERGLI, DENIZ, ALNUS]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979301BIST