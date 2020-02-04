***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 17:30
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA62043
Nominal Değer (TL)
175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Vadesi (Gün)
140
İtfa Tarihi
23/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817008
BIST
17:40122.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.830,23
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:405,9719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0134
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:406,5964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:40299,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -3,67
|Açılış
|: 299,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,61
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.171.693
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|CELHA
|11,35
|27.082.343
|% 13,96
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,52
|24.532.066
|% -4,40
|
|THYAO
|14,33
|1.307.438.167
|% 3,54
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|743.949.549
|% 7,70
|
|ASELS
|24,40
|658.172.402
|% 4,36
|
|SISE
|5,61
|534.873.208
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,92
|426.239.808
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|ISGYO
|1,91
|269.833.390
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% -0,02
|
|Frank
|6,1357
|6,1727
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5872
|1,5951
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-14,79
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.979
|2.029
|-22,29
|
|Yarım
|957
|981
|-10,78
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,39
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,93
|
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