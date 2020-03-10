***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
10.03.2020 16:28
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA82025
Nominal Değer (TL)
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/03/2020
Vadesi (Gün)
161
İtfa Tarihi
18/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826242
BIST
17:53101.243
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.280,87
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.146
17:536,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1637
En Düşük
6,1032
17:537,0036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0262
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:53328,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,54
|Açılış
|: 328,28
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.227.762
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OZRDN
|2,20
|17.496
|% 7,84
|
|ORMA
|4,51
|31.431
|% 7,64
|
|TSPOR
|4,80
|214.017.076
|% -15,79
|
|OYAYO
|5,62
|905.197
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|KRONT
|15,06
|12.257.868
|% -14,29
|
|ARSAN
|3,52
|13.502.302
|% -14,15
|
|ASELS
|25,90
|1.069.637.412
|% -6,70
|
|THYAO
|10,08
|1.040.783.072
|% -2,89
|
|GARAN
|9,35
|685.157.157
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,27
|403.882.133
|% -0,87
|
|ODAS
|1,75
|254.205.469
|% -6,42
|
|IHLGM
|1,19
|224.653.967
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,27
|403.882.133
|% -0,87
|
|ODAS
|1,75
|254.205.469
|% -6,42
|
|EKGYO
|1,29
|141.426.085
|% -4,44
|
|KARSN
|1,51
|170.247.316
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9598
|7,9998
|% -0,94
|
|Frank
|6,5657
|6,6053
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6319
|1,6401
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,91
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
|