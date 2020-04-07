***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
07.04.2020 10:37
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA92016
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/04/2020
Vadesi (Gün)
147
İtfa Tarihi
01/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835647
BIST
13:2394.194
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.123,36
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:236,7568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:237,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:23359,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,67
|Açılış
|: 359,33
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.351.400
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.709
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.245.646
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,97
|493.805.418
|% 2,71
|
|THYAO
|9,48
|455.115.679
|% 3,38
|
|ASELS
|24,14
|386.851.272
|% 1,86
|
|PGSUS
|40,28
|362.129.919
|% 9,99
|
|SASA
|9,68
|325.738.150
|% 4,54
|
|YKBNK
|1,91
|220.655.841
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,09
|86.376.217
|% 2,83
|
|ISFIN
|3,09
|209.223.013
|% 4,75
|
|GSRAY
|2,42
|152.351.400
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|493.805.418
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2875
|8,3290
|% 0,30
|
|Frank
|6,9146
|6,9563
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7906
|1,7995
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,32
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,97
|33,97
|0,92
|