***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
29.05.2020 16:25
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA92040
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/06/2020
Vadesi (Gün)
97
İtfa Tarihi
03/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847692
BIST
17:47105.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -334,40
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:476,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:477,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:47381,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,87
|Açılış
|: 381,30
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.163.244
|% 10,00
|
|PKENT
|188,50
|2.098.396
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.420.161
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.146.173
|% 9,92
|
|TUKAS
|8,55
|702.058.871
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.291.007
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,86
|1.543.328.692
|% 1,03
|
|THYAO
|12,44
|903.108.046
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,32
|728.809.223
|% 7,44
|
|TUKAS
|8,55
|702.058.871
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,26
|629.651.885
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|629.651.885
|% 1,80
|
|GSRAY
|3,32
|728.809.223
|% 7,44
|
|TSKB
|1,10
|237.503.572
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,45
|297.603.825
|% 0,69
|
|GARAN
|7,86
|1.543.328.692
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4417
|8,4840
|% 0,87
|
|Frank
|7,0877
|7,1304
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|14,27
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.501
|27,30
|
|Tam
|2.543
|2.570
|20,40
|
|Yarım
|1.241
|1.254
|13,70
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|35,68
|35,68
|-0,35
|