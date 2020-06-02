***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
02.06.2020 17:27
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA92057
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/06/2020
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
29/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848567
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7267
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0833
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7099
18:057,5139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5016
18:05374,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -6,66
|Açılış
|: 374,36
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
374,27
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3922
|8,4343
|% -1,02
|
|Frank
|6,9583
|7,0002
|% -1,40
|
|Riyal
|1,7843
|1,7933
|% -1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-8,73
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.467
|-42,40
|
|Tam
|2.498
|2.531
|-51,20
|
|Yarım
|1.219
|1.239
|-25,10
|
|Çeyrek
|609
|620
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,28
|39,28
|0,96
|