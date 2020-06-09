***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
09.06.2020 17:00
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKAK2019
Nominal Değer (TL)
105.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/06/2020
Vadesi (Gün)
147
İtfa Tarihi
03/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850147
BIST
16:47109.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -466,77
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:476,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:477,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
16:47375,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,61
|Açılış
|: 375,35
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.290.889
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.748.252
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.865
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,95
|41.870.556
|% -7,70
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,30
|20.153.058
|% -7,13
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,81
|905.075.906
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,87
|845.866.413
|% 3,48
|
|GARAN
|8,17
|805.016.936
|% -1,09
|
|THYAO
|12,64
|437.161.031
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|415.105.834
|% 6,02
|
|EKGYO
|1,81
|905.075.906
|% 4,02
|
|IHLGM
|1,41
|415.105.834
|% 6,02
|
|GSRAY
|3,87
|845.866.413
|% 3,48
|
|KARSN
|2,01
|338.139.840
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,75
|100.679.499
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6155
|8,6587
|% 0,05
|
|Frank
|7,1173
|7,1601
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8072
|1,8162
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|15,91
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|25,10
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,60
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|10,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,44
|